В Омской области в начале рабочей недели потеплеет до -9 градусов

В Омске и области возможны туманы и изморозь
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Омске в начале рабочей недели резко потеплеет до -9. При этом существенных осадков в ближайшие три дня не ожидается. Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС.
Сегодня, 13 февраля, столбик термометра в дневные часы покажет -11...-16 градусов. Местами возможны туман и изморозь. Ветер южный, юго-восточный со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.
Во вторник, 14 февраля, ночью -18...-23, при прояснении похолодает до -24...-29 градусов. Местами по Омской область изморозь. Днем погода порадует — потеплеет до -9...-14 градусов. Ветер южный, юго-восточный 3-8 метров в секунду.
В среду, 15 февраля, существенных изменений в погоде не ждать не стоит. В ночные часы -18...-23, в отдельных районах Омской области до -28 градусов. Днем -10...-13. Местами изморозь. Направление ветра в течение суток изменится с юго-восточного на северо-западное. Скорость ветра 3-8 метров в секунду.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru