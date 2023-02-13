В Омской области в начале рабочей недели потеплеет до -9 градусов

В Омске и области возможны туманы и изморозь Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске в начале рабочей недели резко потеплеет до -9. При этом существенных осадков в ближайшие три дня не ожидается. Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Сегодня, 13 февраля, столбик термометра в дневные часы покажет -11...-16 градусов. Местами возможны туман и изморозь. Ветер южный, юго-восточный со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

Во вторник, 14 февраля, ночью -18...-23, при прояснении похолодает до -24...-29 градусов. Местами по Омской область изморозь. Днем погода порадует — потеплеет до -9...-14 градусов. Ветер южный, юго-восточный 3-8 метров в секунду.

В среду, 15 февраля, существенных изменений в погоде не ждать не стоит. В ночные часы -18...-23, в отдельных районах Омской области до -28 градусов. Днем -10...-13. Местами изморозь. Направление ветра в течение суток изменится с юго-восточного на северо-западное. Скорость ветра 3-8 метров в секунду.

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