Ждем теплой и мокрой погоды: 1 ноября в Омске ожидается резкое потепление

В течение трех ближайших дней в регионе повысится температура воздуха, местами пройдут осадки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В первый день ноября в Омске ожидается резкое потепление. Синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют в некоторых районах перепад температуры от -13 градусов до +6.

- В ночь на 1 ноября в Омской области температура воздуха составит от -3 до -8 градусов, в некоторых районах при прояснении - до -13 градусов. Ожидается теплый ветер южного и юго-восточного направлений, который подует со скоростью 4-9 метров в секунду, - пояснили специалисты управления.

При этом днем синоптики прогнозируют, что именно теплый ветер принесет в регион небольшое тепло. Своего направления он не изменит, но скорость порывов достигнет 12 метров в секунду.

- В дневные часы 1 ноября в Омске и Омской области температура воздуха поднимется до +1...+6 градусов. Преимущественно - без осадков, ночью местами будет туман и изморозь. На территории области антициклон сохранит свое влияние, - завершили свой прогноз гидрометеорологи.

В последующие дни - 2 и 3 ноября - в дневные часы останутся также плюсовые температуры в средних значениях от +2 до +8 градусов.

- Благодаря юго-западному переносу воздушных масс, температура воздуха будет повышаться ночью до -3…+2, днем до +3…+8 градусов, - прокомментировала начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Елена Адаренко.