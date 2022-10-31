Будущее за Степанидой или за Евсеем?: рассказываем, какие имена жители Омской области выбирают для своих детей

В 2022 году 52% новорожденных составили мальчики. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне в омском ЗАГСе рассказали, какие имена дают жители региона своим детям.

По данным ведомства, в Омской области с начала 2022 года родились около 12,2 тысяч детей, из которых 52% мальчики, а девочки 48%. Из них первенцами в семье стали почти 4,5 тысячи. Еще 4 тысяч детей стали вторыми. Более 2,3 тысяч - третьи и последующие дети в семьях.

В период с января по сентябрь чаще всего девочек называли София (или Софья) - 328, Ева (243), Анна (201), Мария (188) и Виктория (183).

Среди мальчиков неожиданно вперед вырывается Артем - 298 новорожденных. За ним следует Александр (272), Михаил (237), Матвей (234), Максим (238), Роман (212), Иван (189), Тимофей (183).

Оригинальные омичи обращаются к порой уже забытым русским именам (хотя часть из них не являются исконно русскими).

Мальчиков называют Гордей (19), Тихон (9), Демьян (9), Клим (8), Петр (8), Филипп (7), Борис (5), Савва (5), Лука (5). Самые редкие в 2022 году - Евсей (1) и Кузьма (1).

Девочкам дают такие имена, как Зоя (8), Аглая (8), Василина (7), Серафима (4), Агния (3), Марфа (2). Столь непопулярным остается красивое имя Степанида - всего две омички удостоились его.

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