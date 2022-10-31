Экс-депутат омского Заксобрания Шушубаев выплатит долг в почти 20 млн рублей

Фото: Николай КРИВИЧ

Накануне 27 октября Арбитражный суд Омской области окончательно признал банкротом экс-депутата омского Заксобрания от партии «Единая Россия» и экс-руководителя компании «Агро-Траст» Хабулды Шушубаева.

Судебная инстанция позволила Шушубаеву не выплачивать задолженность в 477 тысяч рублей компании «Редут». Но экс-единороссу долг перед Владимиром Князевым с рук не сошел - придется выплатить 18,4 миллиона рублей. На процедуру банкротства Шушубаев подал документы еще летом 2021 года.

Напомним, в июле 2018 года суд признал бывшего народного избранника виновным в растрате денег, которые ему передали дольщики многострадального микрорайона Ясная Поляна в пригороде Омска. Его приговорили тогда к 4,5 года колонии, но там много времени экс-единоросс не провел - в 2020 году вышел на свободу по УДО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Омского депутата Шушубаева отправили за решетку на 4,5 года за обманутых дольщиков

Сам он заявил, что перед своими избирателями ни в чем не виноват(подробнее...)