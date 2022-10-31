Омск стал 31-м среди городов России по уровню преступности

Уровень преступности в омском регионе снизилась за последний год.

Уровень преступности в Омске за прошлый год определил приграничный город на 31 строчку рейтинга аналитиков РИА Новости.

Информацию о ситуации в регионах предоставило федеральное министерство внутренних дел.

Судя по данным, количество преступлений с января по сентябрь 2022 года в нашем регионе составило 92,7 тысячи, что оказалось ниже на 6,9% относительно аналогичного периода прошлого года.

Почти на 11% меньше – 29,9 тысячи омичи стали совершать тяжкие и особо тяжкие преступления.

Что касается ситуации в стране, то в тройке лидеров преступных регионов расположились Чеченская Республика, Республика Ингушетия и Республика Дагестан. Самыми спокойными областями стали Бурятия, Алтай и Амурская область.

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