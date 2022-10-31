Директор Черлакского лесхоза пойдет под суд за cгоревший детский лагерь «Юбилейный»

Фото: группа «Инцидент Омск» социальной сети «ВКонтакт

В Омской области начнут судить главу Черлакского лесхоза за халатность, проявленную весной 2022 года. В злополучный день 16 апреля полыхало 95 га леса и детский лагерь.

Как поясняет следствие, именно руководитель не принял во внимание первое сообщение о возгорании, а когда информация поступила во второй раз – было уже поздно.

- Несмотря на появление сотрудников лесопожарного формирования на месте возникновения лесного пожара, не было обеспечено предотвращение распространения горения лесного пожара по всему периметру детского оздоровительного лагеря «Юбилейный» путем создания заградительных минерализованных полос, - рассказали в прокуратуре Омской области.

Проблем в этом масштабном ЧП оказалось много, в том числе отсутствие дежурных сотрудников лесоохраны, а также неисправная техника. Ущерб сгоревшему детскому лагерю составил более 7 млн рублей.

В уголовном деле будет разбираться Черлакский районный суд.

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