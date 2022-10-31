От слов к ружью: 52-летний омич чуть не убил 16-летнего парня в ходе словесного конфликта

Фото: СУ СК РФ по Омской области.

В Омске словесная перепалка между мужчиной и подростком во дворе пятиэтажки чуть не закончилась смертью последнего.

Как установили правоохранители, ночью 30 октября во дворе одной из пятиэтажек в микрорайоне Входной в Ленинском округе между 16-летним подростком и 52-летним подозреваемым вспыхнула словесная перепалка. Мужчина неожиданно зашел в подъезд, после чего вернулся с ружьем и выстрелил в парню в грудь. Подростку понадобилась помощь медиков - его доставили в больницу. Медики и сообщили в полицию, благодаря чему стрелявшего удалось задержать по горячим следам.

Сотрудники полиции и Следственного комитета осмотрели место происшествия и провели обыск. В квартире подозреваемого было обнаружен и изъят незарегистрированный обрез ружья ТОЗ-8, патроны, а также арбалет со стрелами.

По факту преступления омский Следком завел уголовное дело в отношении подозреваемого по статье «Покушение на убийство», а правоохранительные органы по статье «Незаконное приобретение и изготовление оружия».

Напомним, ранее в Омской области мужчина убил подростка, который приехал покупать у него мотоцикл.

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