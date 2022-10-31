Гендиректора агропредприятия осудят за смерть омича в навозе

Мужчине грозит реальный срок в тюрьме.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
31 октября Кормиловский суд рассмотрит уголовное дело гендиректора ООО "РУСКОМ-Агро». Мужчину обвиняют в причинение смерти по неосторожности.
Все произошло год назад. Тогда местный житель села Сосновка Кормиловского района проник на территорию животноводческого комплекса. Из-за того, что навозная лагуна не была огорожена, он попал в просак.
- 09.10.2020 на территорию предприятия проник местный житель и упал в одну из навозных лагун, где скончался от переохлаждения организма, - уточнили в пресс-службе областного суда.
Руководителю компании грозит до трех лет лишения свободы.
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