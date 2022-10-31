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Происшествия31 октября 2022 5:50

Гендиректора агропредприятия осудят за смерть омича в навозе

Сельчанин проник на территорию животноводческого комплекса, упал и замерз
Виктория КОВЕРНЕВА
Мужчине грозит реальный срок в тюрьме.

Мужчине грозит реальный срок в тюрьме.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

31 октября Кормиловский суд рассмотрит уголовное дело гендиректора ООО "РУСКОМ-Агро». Мужчину обвиняют в причинение смерти по неосторожности.

Все произошло год назад. Тогда местный житель села Сосновка Кормиловского района проник на территорию животноводческого комплекса. Из-за того, что навозная лагуна не была огорожена, он попал в просак.

- 09.10.2020 на территорию предприятия проник местный житель и упал в одну из навозных лагун, где скончался от переохлаждения организма, - уточнили в пресс-службе областного суда.

Руководителю компании грозит до трех лет лишения свободы.

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