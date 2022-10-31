Расчленил и пенсию забрал: житель Омска до смерти забил кулаками приятеля-инвалида и выкинул порезанное на кусочки тело в лесополосе

За убийство и кражу пенсии с карточки омич уедет в колонию на 15 лет Фото: Иван ВИСЛОВ

Накануне Омский областной суд вынес приговор 45-летнему мужчине, который убил приятеля-инвалида, расчленил его и выбросил в лесополосе, а после похитил пенсию с карты.

Как установил суд, 30 января 2021 года в квартире по улице Авиагородок в Старом Кировске 45-летний подсудимый, будучи навеселе, несколько раз ударил кулаками по голове приятеля инвалида 2 группы, проживавшего с ним. Омич не прекращал избивать знакомого, пока тот не скончался. Мужчина понял, что появилась проблема в виде трупа, который скоро начнет неприятно пахнуть, и решил избавиться от него. Подсудимый расчленил бездыханное тело товарища и отнес в ближайшую лесополосу, где и спрятал.

В феврале и марте 2021 года омича воспользовался оставшейся от мертвого приятеля сим-картой и банковской картой, чтобы зайти в его «Сбербанк-онлайн». На счету лежала пенсия знакомого, которую подсудимый и похитил.

Вину подсудимый не признал. За убийство и хищение средств с банковской суд приговорил омича к 15 года колонии особого режима.

Напомним, ранее в Омской области мужчина убил своего соседа из-за личной неприязни, после чего и сам свел счеты с жизнью.

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