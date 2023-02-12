Кочегар с подельником угнали автомобиль главы омского поселения, но машина сломалась на дороге

Оба мужчины ответят за угон в суде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Целую спецоперацию развернули два жителя Тарского района. Их обвиняют в угоне служебного автомобиля главы местной администрации.

Как рассказывают в полиции, «УАЗ Патриот», стоящий в гараже, очень приглянулся кочегару. Мужчина работал в администрации и наверняка знал, чья это машина и каково ее техническое состояние. В один из дней он увидел ключи зажигания в автомобиле и вместе со своим подельником - другим односельчанином, решил угнать машину.

- Сельчане смогли доехать только до соседней деревни, а потом автомобиль сломался. Вернуться им помог неравнодушный местный житель, который отбуксировал транспортное средство, - уточнили в УМВД по Омской области.

Теперь на похитителей заведено уголовное дело, им грозит до 10 лет лишения свободы.

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