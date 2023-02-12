Фильм киностудии MARVEL покажут в омском кинотеатре «Кристалл»

Фото: Алиса ТИТКО

В омском кинотеатре «Кристалл» покажут фильм киностудии MARVEL. О новой афише сообщает «Город55»

Напомним, что MARVEL ушел из России на фоне спецоперации на Украине. Зарубежные партнеры решили не сотрудничать российскими прокатчиками. Однако теперь у омичей появится возможность посмотреть картину «Человек-муравей и Оса: Квантомания».

Отмечается, прокат начнется с 15 февраля. Согласно афише, качество не самое лучшее, а сведения дублируются на казахском языке.

- Мы пытаемся не оставить омичей без новинок отечественного и мирового кинопроката. Различными способами, каждый раз по-новому пытаемся. Сейчас это происходит в ручном режиме. Каждый фильм приходит по-разному к нам. Что-то приходит от зарубежных партнеров. Есть киностудии, которые не поддерживают санкции, - прокомментировал владелец кинотеатра Илья Иванов.

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