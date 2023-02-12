При землетрясении в Турции погибла уроженка Омской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По информации Города55, в Турции во время землетрясения погибла омичка. Тело 43-летней женщины, уроженки села Щербаки Саргатского района, было найдено под завалами.

Сообществу русских иммигрантов удалось разыскать сестру погибшей, чтобы сообщить о местонахождении жертвы стихии.

- Общими усилиями нашли сестру, ей сообщили в каком месте она находится, так как морги переполнены, — рассказали очевидцы.

Напомним, масштабная трагедия на территории Сирии и Турции произошла 6 февраля. По последним данным, число жертв насчитывается более 20 тысяч человек.

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