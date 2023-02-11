В Любинском районе 73-летний водитель съехал в кювет и умер в машине

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Очередное смертельное ДТП произошло ранним утром в Любинском районе Омской области. Как сообщает пресс-служба омской полиции, 73-летний водитель автомобиля «Митсубиси» на улице Дачной в деревне Выборненовка не справился с управлением и съехал в кювет. От полученных травм во время ДТП он скончался на месте. Пока полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

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