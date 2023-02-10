Дело на миллиард: омский Кировский районный суд рассмотрит картельный сговор дорожников

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В Омске Кировский районный суд рассмотрит уголовное дело бывшего гендиректора АО «Омскавтодор» Алексея Шипилова и действующего главы ООО «Стройсервис» Якова Вагнера. Фигуранты обвиняются в ограничении конкуренции и извлечении дохода в особо крупном размере. Первое заседание назначено на 22 февраля.

- Кировский районный суд рассмотрит уголовное дело о «сговоре на миллиард». Органами предварительного следствия установлено, что в период с 13.12.2019 по 30.12.2019 Шипилов, являвшийся генеральным директором АО «Омскавтодор» и Вагнер, являвшийся учредителем и генеральным директором ООО «Стройсервис», используя своё служебное положение, совершили ограничение конкуренции путём заключения между АО «Омскавтодор» и ООО «Стройсервис» соглашения (картеля), повлекшее извлечение дохода в особо крупном размере, который составил более 1 700 000 000 рублей, – сообщила пресс-служба суда.

Омское УФАС еще 15 июля 2022 года выявило это картельное тайное соглашение на выполнение ремонта дороги «Омск – Тара» в Саргатском, Большереченском и Тарском районах за 1 млдр и 680 млн рублей. Именно это обстоятельство и легло в основу дела уголовного.

Доказательная база была составлена на основании телефонного разговора, где мужчины, по версии следствия, договариваются о «сливе» аукциона на ремонт дороги Омск-Тара. Предполагалось, что для получения контракта шаги аукциона должен был не превышать 0,5% от суммы.