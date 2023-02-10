Омские работодатели предпочитают сотрудников помоложе

Омичи предпочитают профессии в сфере маркетинга и информационных технологий. Фото: Михаил ФРОЛОВ

28% опрошенных омичей пытались получить работу выше их уровня компетенций. Такие данные приводят аналитики Зарплаты.ру.

19% из них приходилось потом учиться новому, приступив к обязанностям. А вот 9% жителей Омской области и вовсе хотели устроиться на работу по связям.

Согласно исследованию, в приоритете сейчас у соискателей информационные технологии, маркетинг и строительство. Эти направления омичи считают наиболее перспективными и прибыльными.

Кстати, как показывает аналитика, на интервью чаще всего зовут молодёжь. Возрастной категорией, которая находится в приоритете у работодателей, является с 25 до 34 лет.

- С возрастом, доля тех, кому чаще присылают положительные реакции на отклики, снижается. Среди респондентов в возрасте от 25 до 34 три четверти отмечают, что довольны текущим количеством приглашений, среди соискателей от 35 до 44 этот ответ выбрала лишь половина опрошенных. В возрасте от 45 до 55 лет доля довольных составляет лишь 43%, - отмечают статистики.

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