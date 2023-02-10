Омский суд обязал ПАО «Иртышское пароходство» выплатить работникам 200 тысяч рублей за утрату здоровья

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Омская транспортная прокуратура через суд взыскала с ПАО «Иртышское пароходство» в пользу сотрудников 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

— Установлено, что у заявителей ввиду продолжительной работы в условиях воздействия вредных производственных факторов (воздействие шума и вибрации) возникли профессиональные заболевания, которые повлекли за собой утрату трудоспособности на 30%, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно действующему законодательству, работодатель обязан возместить работнику моральный вред, причиненный в связи с выявленным профессиональным заболеванием. Пароходство же ничего своим сотрудникам не выплатило.

С учетом данного факта омская транспортная прокуратура обратилась в суд с иском о защите нарушенных прав заявителей и взыскании компенсации морального вреда. Инстанция тала на сторону гособвинителя и взыскала с ПАО «Иртышское пароходство» компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.