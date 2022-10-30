Оба без прав, один скончался: в Омской области мотоцикл выехал на «встречку» и столкнулся с трактором

Фото: Госавтоинспекция по Омской области

Накануне утром под Омском произошла аварии, в результате которой скончался водитель мотоцикла. Сообщение о ДТП поступило сегодня в 11:20 в дежурную часть ОМВД России по Исилькульскому району.

По предварительной версии, 26-летний омич, находящий за рулем мотоцикла «Иж», двигался по автодороги Новорождественка - Апполоновка. В районе 1 километра данной дороги он выехал на «встречку», где врезался в трактором «XCMGLW» (погрузчик фронтальный) под управлением 38-летнего сельчанина.

В результате столкновения с трактором мотоциклист скончался на месте аварии от полученных травм еще до приезда скорой помощи.

Как выяснили Госавтоинспекторы, мотоциклист и водитель трактора управляли транспортными средствами без прав.

Напомним, ранее в Омской области на трассе Челябинск-Новосибирск иномарка столкнулась с бензовозом, в результате чего на месте ДТП погибли два человека.

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