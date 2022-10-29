Опознали пострадавшие: в Омске избитые и порезанные наркоманом женщины признали нападавшего

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Еще вчера в Омске задержали жителя города, которого подозревали в жестоком нападении на 81-летнюю пенсионерку и молодую девушку с целью грабежа, а сегодня в Куйбышевском суде прошла процедура опознания преступника. Куйбышевский районный суд города должен был избрать меру пресечения для возможных действий подозреваемого. В ходе заседания суд заслушал детали преступления.

Подсудимый признался, что нападения были достаточно спонтанными и бил он несчастных женщин, куда придется. Так 81-летнюю пенсионерку он пырнул ножом в туловище, шею и даже в голову. В результате у пострадавшей раны груди, порезано лицо и открытый перелом десятого ребра. С обездвиженной жертвы он сдернул сумку, в которой было 2000 рублей, по словам пенсионерки. Сам подозреваемый утверждает, что сумма была много меньше - всего 600 рублей. Их он потратил на алкоголь и сигареты.

Следователь, в свою очередь, пояснила, что доказана попытка убийства, которую подсудимому не удалось довести до конца. Сейчас женщина находится в БСМП № 1, и несмотря на плохое самочувствие, она опознала нападавшего.

Вторая жертва - молодая девушка - также столкнулась с нападавшем в подъезде, он зашел туда вместе с ней. Девушка спугнула преступника громким криком о помощи - преступник ретировался, не успев совершить задуманное.

Сообщают, что мужчина не женат, детей нет и нигде не работает. При этом состоит на учете в Клинической психиатрической больнице имени Солодникова. Туда нападавший и просил его вернуть.

Тем не менее подсудимого заключили под стражу. Напомним, на мужчину завели уголовное дело по статьям «Покушение на убийство, сопряженное с разбоем» и «Разбой». Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял уголовное дело на контроль.

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