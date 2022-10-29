В 2023 году в центре Омска установят восьмиметровый памятник основателю города Ивану Бухгольцу

Фото: фото-проект памятника.

К ближайшему Дню города Омска в 2023 году, который традиционно будут отмечать в августе, в центре города должна появиться скульптура основателю Омской крепости Ивану Бухгольцу. Возможно первая конная скульптура, при том колоссальных размеров, - 8 метров и 35 сантиметров - появится на площади у Речного вокзала вместо установленного там шара «Держава». Об этом сообщает «Вечерний Омск». Накануне состоялась презентация проекта, в которой приняли участие омские архитекторы, краеведы, историки, представители общественных организаций и городской администрации.

Известно, что изготовлением скульптуры займется член Союза художников России, выпускник Санкт-Петербургской академии художеств Михаил Минин. В Омске он занимался также копиями статуй львов Ши-Цзы у входа в Омский музей просвещения. Автор сообщил, что на лепку и отлитие фигуры из бронзы у него уйдет 8 месяцев. Все работы пройдут на Урале.

- Мы прошли топонимическую комиссию, там архитекторы внесли некоторые правки, мы их исправили, – рассказал Михаил Минин.

Бронзовый памятник, где Бухгольц восседает на коне, хотят установить на площади у Речного вокзала. Сумма проекта не называется. Чтобы установить памятник, с площади планируется убрать шар «Держава», который могут установить в парке 300-летия Омска.

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