Пришли на странный запах: в омской многоэтажке арестовали изготовителя синтетических наркотиков

Полицейские проводили осмотр квартиры в противогазах. Фото: стоп-кадр видео пресс-службы УМВД России по Омской области.

Пресс-служба омской полиции сообщила об интересном задержании наркопроизводителя и наркозакладчика в одном лице. Его задержание стало неожиданным даже для правоохранителей. Раньше мужчина уже попадал в поле зрения полицейских и даже был судим за кражи и незаконный оборот наркотиков. Но на этот раз он попал в разработку после жалоб соседей на неприятный и резкий запах из квартиры, в которой жил.

- В отдел полиции № 6 УМВД России по городу Омску поступило сообщение от граждан о резком неприятном запахе в подъезде многоэтажного дома на улице 3-й Кордной. Прибывший на указанный адрес участковый уполномоченный полиции определил источник специфического запаха – квартира на восьмом этаже. Оттуда же были слышны звуки бьющегося стекла. На стук дверь никто не открывал, - рассказали в пресс-службе МВД России по Омской области.

После участковый вызвал все оперативные службы реагирования. Квартиру вскрыли. Там оказался 27-летний житель города, который снимал квартиру и заодно изготавливал и фасовал наркотики.

- В ходе личного досмотра из кармана его куртки оперативники изъяли сверток с порошкообразным веществом светлого цвета. Квартиру на 3-й Кордной он арендовал, оттуда полицейские изъяли весы, пластиковые канистры, лабораторный штатив, разбитые колбы, прекурсоры, упаковочный материал, телефон и другие предметы. Произведены смывы с сантехники, куда он успел вылить вещество, которое по предварительным данным, изготавливал в квартире, - пояснили полицейские. - Экспертизой установлено, что изъятый в жилище и в «закладке» порошок является наркотиком синтетической группы – мефедроном общей массой 23 грамма.

По данным оперативников, фигурант работал в интернет-магазине. Получал задания от кураторов незаконного бизнеса на сбыт оптовых партий наркосинтетики. Часть запрещенных веществ он оставлял для личного потребления. Следователем ОП № 6 УМВД России по городу Омску заведено два уголовных дела по факту незаконного хранения, производства и сбыта наркотических средств в крупном размере. Мужчину взяли под стражу.

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