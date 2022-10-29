Народный фронт в Омской области открыл сбор средств для мобилизованных

Фото: сайт ОНФ Омской области.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, региональное отделение народного фронта просит омичей переводить деньги мобилизованным бойцам при помощи QR-кода. Собранные деньги пойдут на поддержку мобилизованных омичей, защищающих Донбасс, а также частей в Прииртышье.

Кураторами этого сбора стали известные спортсмены - Александр Кузюков и Александр Шлеменко. Все собранные деньги пойдут на нужды омичей, защищающих мирное население.

Платформа совершенно понятна, проста и безопасна. Впрочем, если у вас всё же появятся вопросы, их можно задать по телефону 31-88-00. Кроме того, работает штаб на проспекте Карла Маркса, 4 (кабинет 223). Также по-прежнему помочь резервистам СВО можно в штабе Народного фронта. Речь идёт о предметах дополнительной экипировки: тёплой одежде, термобелье, тактических перчатках, фонариках, спальниках, карематах, приборах ночного видения, рациях и биноклях.

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