«Связал и ограбил»: вооруженный рецидивист обокрал молодую продавщицу прямо в алкомаркете

Фото: стоп-кадр видео УМВД России по Омской области

В Чкаловском поселке на улице 5-ой Кордной произошло вооруженное ограбление магазина. Покупатель попросил продавщицу достать ему бутылку шампанского, а сам приставил сзади нож и завел в подсобку и связал.

Все действия грабителя запечатлела камера видеонаблюдения. Добычей злоумышленника стал мобильный телефон 25-летнего работника торговой точки и 6 тысяч рублей из кассы. С места преступления он скрылся как только появились покупатели.

- Оперативники просмотрели записи камер видеонаблюдения и опознали в нападавшем местного жителя, - рассказывают ход дела в УМВД России по Омской области.

Нападавшем года, ранее он уже был судим. Задержали омича прямо возле дома. Как после он признался следствию, украденный телефон выбросил, а деньги потратил. Сейчас рецидивист находится в СИЗО, ему грозит до лет лишения свободы.

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