Чем пополнить продуктовый запас

Универсальный суперпродукт появился в России в конце XIX века и до сих пор актуален для нужд армии, кулинарии, детского питания. Туристы обожают за мобильность и универсальность, а во время войны голубая баночка становилась спасением и для военных, и для мирного населения. Сегодня есть сотни рецептов с использованием сгущенного молока и практически у каждого советского человека есть история о том, как они отмывали всей семьей кухню после взрыва, когда хотели сделать «варенку». В августе жители Омска познакомились с новинкой – сгущенным молоком «Лужайкино» . Известная торговая марка зарекомендовала себя строгим отношением к качеству и работой исключительно с натуральным продуктом.

Только ГОСТ:

Сгущенное молоко «Лужайкино» отвечает всем требованиям ГОСТ и ценностям марки – это натуральный состав, надежная упаковка и безопасный продукт. В процессе выработки осуществляется контроль качества от приемки молока до готового продукта. В лаборатории молоко проверяют по физико-химическим показателям. В работе применяют целый ряд критериев оценки и все они прописаны в нормативной документации, исполнение которых является обязательным требованием для добропорядочного производителя. Сгущенное молоко «Лужайкино» изготавливается по ГОСТу — это один из самых надежных рецептов на сегодняшний день.

Настоящее сгущенное молоко – это десерт, лакомство, но при этом оно предпочтительнее многих других сладостей, потому что в его составе только молоко и сахар, нет консервантов, усилителей вкуса и каких бы то ни было добавок.

Пользу сгущенному молоку придает именно белок, это своего рода строительный материал для нашего организма, который благотворно влияет на состояние мышечной массы, важен для правильного метаболизма, работы иммунной системы. Молочный белок казеин считается достаточно легким, он быстро усваивается и надолго дает чувство сытости, насыщая организм полезными аминокислотами. В сгущенке достаточно углеводов для восстановления сил, а лактоза (молочный сахар) в продукте стабилизирует состояние нервной системы.

У сгущенного молока «Лужайкино» сохранена цветовая гамма и элементы дизайна жестяной баночки, чтобы потребитель мог ориентироваться в выборе, а любимый персонаж Коровка Мила гарантирует соблюдение стандартов и отвечает за качество.

Историческая справка:

Французский кондитер Николя Аппер в начале XIX века по "заказу" самого Наполеона Бонапарта изобрёл молоко длительного хранения, которое уваривал до 2/3 от первоначального объема. Однако это изобретение позже было запатентовано американцем. С того времени популярность сладкого лакомства только нарастала. Вклад изобретателя данного продукта был весомым и для нашей страны. В советское время сгущенное молоко включали в продуктовые наборы, выдававшиеся к праздникам определенным категориям граждан, в армейские и туристические сухпайки. А в северные и труднодоступные районы сгущенку отправляли в больших трехлитровых банках, которые по форме и дизайну были такими же, как традиционные. Сгущенное молоко и сегодня входит в состав государственного продовольственного резерва.

Как выбрать?

При выборе сгущенного молока ориентируйтесь на четыре главных параметра: название, состав, качество упаковки и срок годности. Правильный продукт должен называться так: «Цельное сгущенное молоко с сахаром». Отметка о соответствии ГОСТу обязательна. Хорошее сгущенное молоко имеет белый равномерный цвет или желто-кремовый оттенок. Консистенция должна быть в меру густой и тягучей, однородной, без комков.

Где купить?

В магазинах: Низкоцен, Простор, Торговый центр, Океан и в розничных торговых точках города и области, а также в фирменном магазине по адресу: ул. Граничная, 59/1 уже представлена сгущенка «Лужайкино». Так как вопрос запасов сегодня приобрел особую актуальность, то можно закупить впрок, срок годности позволяет хранить продукт целый год после изготовления.

Еще больше интересного о молоке и молочных продуктах — на сайте Лужайкино.

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