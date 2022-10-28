«На пиво и сигареты»: полиция задержала подозреваемого в вооруженном нападении на 81-летнюю пенсионерку

Фото: стоп-кадр видео УМВД России по Омской области

Оперативники задержали 32-летнего жителя Омска, которого подозревают в вооруженном нападении на 81-летнююю пенсионерку. Информацию только что предоставило областное УМВД.

- Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Омской области совместно с коллегами из территориальных отделов полиции в результате оперативных мероприятий в Амурском поселке задержали подозреваемого в нападениях на женщин, - уточнили в пресс-службе управления.

Мужчину приняли сотрудники угро в том же районе, где он совершил первое преступление. Напомним, он напал на пенсионерку на улице Челюскинцев 26 октября в районе трёх часов дня. Тогда подозреваемый проследил за пожилой омичкой до подъезда, зашел вместе с ней в дом и напал. Добычей злоумышленника стала женская сумочка и кошелек.

На допросе он признался, что ранее судим не был, а вот похищенных средств ему хватило на личные нужды.

- Деньги куда потратили, - уточняет полицейский. – На пиво и сигареты, - заявляет допрашиваемый.

В этот же день около половины девятого вечера на улице Съездовской преступник напал на 20-летнюю девушку. Также в его руках был нож. У второй потерпевшей он украл лишь пакет с вещами.

Сейчас мужчина находится под стражей, на него завели два уголовных дела: покушение на убийство, сопряжённое с разбоем и разбой.

История находится на контроле главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

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