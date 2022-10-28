Омская прокуратура требует нанять профессиональных охранников в школы за бюджетные средства

На апелляции в суде находится еще несколько исков от представителей образования. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очередной спор возник между прокуратурой Омской области и местными чиновниками. Надзорный орган через суд пытается обязать руководство омских школ и детсадов обеспечить профессиональную охрану учреждений. Те, в свою очередь, отпираются.

— Вместо этого охрана зданий школ, детских садов и их территории осуществляется вахтерами, сторожами и иными лицами, не обладающими специальными навыками, не прошедшими специальной подготовки, в отсутствие спецсредств для охраны и защиты от преступных посягательств, — поясняют детали дела в пресс-службе Омского областного суда.

Руководители учебных учреждений и власти оспаривают решения районных судов, правда, Фемида всё равно не на их стороне. Охрану с помощью ЧОПов и сотрудников Росгвардии всё-таки придется организовать.

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