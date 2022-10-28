Многодетный отец из Омска целый год насиловал маленькую дочь и двух сыновей

На время следствия омича отправили в СИЗО на 2 месяца. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Очередная дикая история с изнасилованием детей вскрылась в Омске. 34-летний многодетный отец насиловал своих троих малолетних детей. Как сообщает региональное управление Следственного комитета, дети были настолько малы, что даже не осознавали действий родного человека.

Сейчас душегуб, который, считай, сломал психику малышам, находится в СИЗО на время проведения расследования. Правоохранительным органам буквально недавно его сдала 19-летняя сестра потерпевших. А чуть ранее сами дети покинули родительский дом.

- Семья характеризуется отрицательно, родители злоупотребляют спиртными напитками, в связи с чем в июле 2022 года дети были изъяты из семьи органами опеки, - уточнили в СК.

На извращенца заведено уголовное дело за насильственные действия, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. По-хорошему, по части 4-ой пункту «б», которые предъявляет обвинение, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

К слову, это уже не первая подобная история, которая произошла в течение года. Ранее «КП-Омск» писала об отчиме, который насиловал троих детей сожительницы. Мать не верила жалобам своих «кровиночек», списывая все на их нежелание жить с «чужим дядей».

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