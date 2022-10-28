В Омской области авто превратилось в груду металла после столкновения с бензовозом

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

В Омской области в Москаленском районе произошло жесткое ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

По предварительной версии, мужчина за рулем автомобиля «Фиат» двигался по трассе Челябинск-Новосибирск в направлении Исилькуля. В районе 720 километра автодороги он не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся бензовозом «Вольво».

От удара иномарка превратилась в груду металла. Водитель «Фиата» и его пассажир от полученных травм скончались на месте. Еще два человека, находивших в авто, - женщина и девочка - доставлены в больницу. Личности погибших и пострадавших правоохранитель устанавливают.

Сейчас правоохранители проводят проверку, по результатам которой будут установлены все причины и обстоятельства трагедии.

Напомним, на трассе в Омской области в начале октября иномарка влетела в фуру. Тогда в результате аварии погибли четыре человека.

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