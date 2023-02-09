В Омске неизвестный мужчина проник в закрытый цветочный павильон и украл плюшевые игрушки

Фото: скриншот видео, предоставленного УМВД России по Омской области

В Омские полицейские разыскивают неизвестного, который ночью украл плюшевые из павильона на Левобережье.

Накануне в городской отдел полиции №2 обратился владелец павильона по продаже цветов, расположенного на улице Дианова в Кировском округе. Предприниматель рассказал правоохранителям, что ночью неизвестный мужчина разбил стекло его торговой точки бутылкой из-под шампанского и похитил оттуда две мягкие игрушки — медведя бежевого цвета высотой 90 сантиметров и серую собаку высотой 30 сантиметров.

Правоохранители объявили буйного незнакомца в розыск. Приметы злоумышленника: вид 20-25 лет, был одет в короткую короткую куртку с надписью «Exact» на спине, серые штаны и кроссовки с белой подошвой.

Всех, кто узнал мужчину на видео или располагает информацией о нем, просят обращаться в полицию по телефона: 79-22-02, 8-965-978-95-68 или 02 (102).

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru