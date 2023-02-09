Фермер из Омска получил 5 лет тюрьмы за обман банка на 25 млн рублей

Вместо развития бизнеса предпринимателю придется коротать время в тюрьме. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Куйбышевский районный суд Омска присудил 4 года и 6 месяцев лишения свободы главе крестьянско-фермерского хозяйства за мошенничество.

В истории пострадал банк. Какой именно не уточняется, но известно, что мужчина при строительстве теплицы в Усть-Заостровке взял в банке 25 млн рублей. Все деньги он якобы потратил на поставку оборудования калужской компании.

Правда, оказалось, что стоимость договора оказалась меньше, но опытный предприниматель подделал документы и предоставил их в финансовую организацию.

– В дальнейшем по фиктивным основаниям на счет крестьянско-фермерского хозяйства банк перечислил полную стоимость поставки. Разницей в суммах, которая составила более 25 млн рублей, подсудимый распорядился по своему усмотрению, – сообщили в полиции.

Помимо уголовного срока мужчине придется выплатить банку штраф в размере 300 тысяч рублей.

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