В природном заказнике Омской области браконьер на пикапе лишился карабина и автомобиля

Фото: Управление по охране животного мира

Карабин, 70 патронов, стреляные гильзы ножи и пламегаситель были найдены в салоне пикапа «Toyota Hilux». Водитель задержан прямо в природном заказнике «Высокий Увал» Саргатского района.

Попался нарушитель без добычи, зато с уликами. Охотовед обнаружил в машине помимо оружия еще корыто с пятнами бурого цвета и шерстью животного (предположительно косули сибирской), две ёмкости с водой, полиэтиленовые мешки и верёвки.

- По факту нарушения режима заказника, выразившегося в нахождении на особо охраняемой территории с охотничьим оружием, проезде вне дорог общего пользования, на водителя и его пассажира возбуждены два административных дела, уточнили в управлении охраны животного мира.

Фото: Управление по охране животного мира

Также у браконьера конфисковали оружие и транспорт. Виновность омича определит суд.

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