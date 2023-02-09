Бросал на пол и бил головой об диван: житель Омской области на протяжении года избивал свою 3-летнюю дочь

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омской области вынесли приговор мужчине, который периодически избивал свою малолетнюю дочь.

Как установили суд и следствие, с ноября 2022 по апрель 2022 года 27-летний подсудимый, находя малозначительные поводы, неоднократно избивал, бросал на пол и бил головой о предметы свою 3-летнюю дочь. Подобные действия сказались не только на физическом, но и на психическом состоянии девочки.

В ходе следствия было принято решение изъять малышку из семьи и поместить в социальное учреждение. Примечательно, что ее мать ранее уже была лишена родительских прав.

— По результатам следствия в адрес надзорных органов внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, выразившихся в ненадлежащем контроле за условиями жизни и воспитания ребенка в неблагополучной семьей, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

Суд приговорил мужчину к 4,2 годам колонии. Он был взят под стражу в зале суда. В пользу девочки с нерадивого отца взыскали 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Напомним, в Омске области следком передал в суд уголовное дело в отношении молодой матери, убившей своего 3-месячного сына.

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