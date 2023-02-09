В Омске одурманенная мошенниками пенсионерка попыталась сбежать от полицейских, которые хотели ей помочь

Фото: скриншот видео, предоставленного УМВД России по Омской области.

В Омске сотрудники патрульно-постовой службы остановили пенсионерку, которая пыталась перевести деньги мошенники.

Пожилую женщину, разговаривающую с кем-то по телефону и пытающуюся перевести крупную сумму денег через банкомат, в торговом центре заметили неравнодушные омичи. Они заподозрили, что пенсионерка может общаться с мошенниками, и обратились к полицейским.

Приехавший на место экипаж ППС застал женщину на улице. Она по-прежнему говорила с кем-то по телефону. Звонивший требовал ее перевести деньги. Правоохранители это услышали и подошли к пенсионерке, чтобы остановить ее. Омичка упорно отказывалась верить, что ее обманывают, и попыталась сбежать от настойчивых полицейских. Однако им все же удалось убедить местную жительницу завершить звонок и проехать с ними в отдел.

Как позже выяснилось, на телефон 77-летнейй женщине поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов. Дальше все было по классической схеме: звонивший сообщил, что злоумышленники пытаются похить со счетов ее сбережения, но есть еще время, чтобы помешать им. Для этого нужно снять деньги и перевести их на так называемый безопасный счет.

Доверчивая пенсионерка прислушалась к словам звонившего и, сняв все сбережения, перевела за два дня свыше 280 тысяч рублей. Еще 400 тысяч рублей она отправить не успела благодаря бдительным прохожим и настойчивости полицейских. На данный момент правоохранители завели уголовное дело и устанавливают все обстоятельства преступления.

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