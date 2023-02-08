Зубы мамонта, кости носорогов: в Омске откроется первый геологический кабинет

Фото: ОмГПУ

С 10 февраля в Омске открывается первый геологический кабинет. Его экспозициями станут коллекции минералов, горных пород и останков древних животных.

Коллекция будет выставлена в первом корпусе ОмГПУ и совсем скоро станет доступна для жителей и гостей города. Авторы проекта планируют организовывать экскурсии для всех желающих, а для школьников организуют мастер-классы.

Фото: ОмГПУ

Все экспонаты в кабинете распределены по классификациям: по происхождению, химическому составу и промышленному использованию. Отдельно представлены и личные коллекции известных минералогов. Также в экспозиции мини-музея выделены горные породы, в том числе и те, которые можно найти на территории Омской области.

Есть в коллекциях и уникальные экспонаты, например, кристалл рутила, кристалл зеленого берилла, гранат, демантоиды и минерал чароит, который имеет единственное месторождение в мире.

Для любителей древности будут представлены редкие палеонтологические находки – зубы мамонта, кости носорогов и древние морские раковины.

Фото: ОмГПУ

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