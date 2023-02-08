Филармония вместо казармы: Минтруд РФ планирует утвердить перечень мест, где омичи смогут проходить альтернативную службу взамен воинской

Пройти альтернативную службу имеют не все граждане призывного возраста Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омской области с 2023 года станет больше мест, где можно будет пройти альтернативную гражданскую службу взамен обычной военной. Об этом сообщает издание «СуперОмск» со ссылкой на проект приказа Минтруда РФ, оказавшийся в его доступе.

Как следует из документа, федеральное министерство предлагает установить перечень видов работ, профессий и должностей, на которых могут быть заняты россияне, проходящие альтернативную службу. В проекте нормативного акта также перечислены те организации, где можно пройти данный вид службы. В зависимости от субъекта федерации вид деятельности и количество таких организаций отличается.

В списке работ и профессий, подходящих для прохождения альтернативной гражданской службы, 150 наименований. В него входят следующие: сторож, токарь, звукорежиссер, экономист, участковый врач-психиатр, оленевод, повар, пекарь, разнорабочий, программист, тракторист, дояр, кондуктор, хореограф, химик, дизайнер, психолог, а также артиста театра, балета и другие.

В документе причислены места, где жители Омской области призывного возраста смогут пройти альтернативную гражданскую службу: «Большекулачинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»; «Нежинский геронтологический центр»; «Пушкинский дом-интернат»; «Таврический дом-интернат для престарелых и инвалидов»; «Омская филармония»; «Исилькульский профессионально-педагогический колледж»; «Москаленский профессиональный техникум»; «Омский колледж профессиональных технологий»; «Омский техникум мясной и молочной промышленности»; «Омский технологический колледж»; «Усть-Заостровский сельскохозяйственный техникум»; «Кировский детский дом-интернат»; «Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области»; «Омский государственный музыкальный театр»; «Адаптивная школа-детский сад № 301»; «Адаптивная школа-интернат № 17».

Этот нормативный акт пока не вынесен на рассмотрение. На данный момент он проходит все необходимые экспертизы и обсуждение.

Напомним, альтернативная гражданская служба является особым видом трудовой деятельности в интересах как общества, так и государства. Ее могут пройти граждане взамен военной службы по призыву, но не все так просто. Пройти альтернативную службу можно только в двух случаях: первый — если вы являетесь представителем малочисленного коренного народа, ведущем традиционный образ жизни; второй — военная служба противоречит вашему вероисповеданию или убеждениям.

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