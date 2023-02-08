Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Омской области выросла за неделю на 4%

Растет количество заболевших COVID-19 . Фото: Иван МАКЕЕВ

Сезон простуды не отступает, а начинает набирать обороты. Об этом пишет омское управление Роспотребнадзора.

Только за последнюю неделю в омском регионе заболеваемость гриппом и ОРВИ увеличилась на 4%. В целом по стране этот показатель находится на уровне 11%.

- В нашем регионе среди циркулирующих респираторных вирусов 45% занимают вирусы гриппа, в структуре которых большая часть находок приходится на вирусы гриппа группы B. Из респираторных вирусов негриппозной этиологии лидируют РС-вирусы и риновирусы – 20 и 15 % соответственно, - уточняют специалисты.

COVID-19 тоже всё еще базируется в регионе, и за пятую неделю 2023 года количество диагнозов выросло на 54%. Специалистами зарегистрировано 453 новых случая.

Отмечается, что рост заболеваемости, вероятнее всего, связан с возвращением людей после праздников и каникул в организованные коллективы и увеличением количества социальных контактов.

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