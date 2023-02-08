Ирония судьбы: омич перепутал дома, проснулся в кровати у незнакомки и обокрал ее

Подозреваемого сразу определили в СИЗО. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Курьезная история, которую можно частично сравнить разве что с фильмом «Ирония судьбы, Или с легким паром», произошла в Ленинском округе Омска. Правда, конец у нее не такой романтичный, поэтому подробности рассказывает полиция.

Проснувшись ранним утром 38-летняя омичка обнаружила в своей кровати незнакомца. Испугавшись за своих детей, которых у нее двое, она вышвырнула мужчину из дома и снова легла спать. Позже женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже сотового телефона, серебряных сережек, двух ноутбуков, фитнес-браслета, акустической колонки и банковской карты.

Как выяснили следователи, житель поселка Ачаир вечером не успел на маршрутку и решил заночевать у друга, но перепутал частные дома. Зайти в чужое жилое помещение не составило труда, так как дверь была не заперта.

После того, как его выгнали в первый раз, огорченный мужчина решил вернуться за имуществом нерадушной хозяйки. Собрал всё самое ценное и спрятал в соседнем заброшенном доме.

Когда ночной путник пришел за награбленным, его уже караулила полиция. Теперь его ждет до 6 лет лишения свободы, но это будет его не первый срок за решеткой за аналогичное преступление.

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