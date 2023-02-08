Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин подвел итоги годовой работы омской прокуратуры

Накануне расширенное заседание коллегии прокуратуры Омской области по итогам работы за 2022 год провел заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин. В совещании приняли участие губернатор Омской области Александр Бурков, прокурор региона Алексей Афанасьев, работники прокуратуры, должностные лица органов государственной власти и правоохранительных структур.

Основные достижения такие: за год сократили долг по зарплате на140 млн рублей, на 100 млн -задолженность коммунальным предприятиям за поставленные энергоресурсы, обеспечили соцпособия семьям на 662 детей, восстановили права 971 дольщика.

Личный прием Генпрокурором России и комиссией подтвердил, что граждане верят в органы прокуратуры, поскольку на личный прием обратилась тысяча омичей. Но это одновременно свидетельствует о ненадлежащем исполнении обязанностей, возложенных законом на публичную власть, и несвоевременном реагировании прокурорских работников.

- У нас 4500 людей, которым погасили задолженность по заработной плате, а недобросовестные работодатели были привлечены к ответственности. Прокуроры по результатам проверки разобрались с невыплатой материальных пособий матерям, которые имеют детей от 7 до 17 лет. Эта проблема характерна для всей Сибири и, пожалуй, для большой части нашей страны, — прокомментировал итоги заседания коллегии заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин.

Дмитрий Демешин также акцентировал внимание на необходимости надзора за выполнением региональной программы капремонта, обеспечением жильем детей-сирот, предоставлением земельных участков многодетным семьям, помощью государства дольщикам.

- Если говорить о взаимодействии с областной прокуратурой, я считаю, хороший опыт был по решению проблем обеспечения жильём детей-сирот, когда от прокуратуры исходила инициатива по разработке новых механизмов решения этого вопроса. Мы совместно с депутатами приняли закон, создали необходимую нормативно-правовую базу и стали выдавать детям-сиротам жилищные сертификаты. В прошлом году у нас 402 квартиры смогли получить дети-сироты. По сравнению с предыдущими годами рост составил 63%, и в текущем году мы увеличиваем объём финансирования, — выделяем только из областного бюджета более 1 млрд руб. Таким образом, количество квартир, ежегодно выделяемых детям-сиротам, будет увеличено, — подчеркнул Александр Бурков.