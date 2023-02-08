В Омске 60-летняя бабушка заблудилась на льду Иртыша вместе с внуком

Фото: Иван МАКЕЕВ

В отдел омской полиции № 3 УМВД России поступил телефонный звонок от 60-летней жительницы Кировского округа. Звонившая сообщила, что гуляла с внуком по Иртышской набережной и внезапно заблудилась. Женщина не могла найти дорогу обратно, оказавшись далеко от берега на льду реки.

- По телефону женщина рассказала, что гуляла вместе с трехлетним внуком по Иртышской Набережной. В какой-то момент ребенок вышел на замерзший Иртыш посмотреть рыбок, а затем побежал за лыжниками. Со слов женщины, она сама не поняла, как они оказались среди кустов и деревьев в районе острова Кировского, - сообщили в пресс-службе полиции.

На спасение женщины отправили сотрудников патрульно-постовой службы и участкового. По данным им ориентирам полицейские прошли вдоль берега реки и нашли бабушку с внуком. С ними все было в порядке - замерзли только.

- Полицейские вызвали скорую медицинскую помощь, напоили бабушку и мальчика горячим чаем, отогрели. Прибывшие врачи осмотрели ребёнка, оценили его состояние, как удовлетворительное – не требующее медицинской помощи, - подытожили правоохранители.