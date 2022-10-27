Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял под контроль покушение на омскую пенсионерку

Трагедия в Омске произошла 26 октября днем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Покушение на убийство омской пенсионерки взял под контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Федеральный руководитель поручил начальничку омского управления Олегу Винникову доложить о ходе расследования уголовного дела.

Напомним, трагедия произошла накануне. 26 октября на улице Челюскинцев неизвестный проследил за 81-летней женщиной, зашел с ней в подъезд и начал избивать. Пострадавшая получила как минимум восемь ножевых ранений. Преступник украл у нее сумку и кошелек.

Омичка осталась жива, сейчас находится в реанимации. Неизвестного ищет полиция.

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