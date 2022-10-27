Режим ЧС введен на севере Омской области из-за коммунальной аварии

Фото: группа во Вконтакте «Тара 360».

Из-за аварии на водозаборе в Тарском районе Омской области введен режим ЧС. Об этом «Тара-ТВ» сообщил директор МУП «Тараводоканал» Алексей Ерилов.

Сейчас жители запасаются водой по определенным часам. Организован подвоз ресурса.

- 27.10.2022. вода на город будет подаваться по следующему графику: С 07 час 00 мин до 10 час 00 мин, затем остановка до 12 час 30 мин, в 12 час 30 мин запуск до 14 час 00 мин. С 14 час 00 мин остановка до 19 час 00 мин. С 19 час 00 мин до 22 час 00 мин. В 22 час 00 мин остановка для набора воды в резервуары чистой воды, - сообщил «Тараводоканал».

Проблема с водоснабжением у тарчан возникла пару дней назад. Причиной ЧС стала поломка электродвигателя. Как сообщает «Тара 360», сейчас на покупку оборудования выделены средства. Доставка будет производиться из Екатеринбурга. Ранее замена этой системы производилась в 2021 году.

В областном правительстве отмечают, ремонтные работы продолжатся до 28 октября.

- 26 октября в 8:30 произошла техническая неполадка с электродвигателем основного насоса на водозаборной станции. В данный момент идут работы по замене электродвигателя, ориентировочный срок замены - до 6:00 28 октября. К утру 28.10.2022 планируется запуск водоснабжения по основной линии основным насосом с заменённым электродвигателем, - пояснили в областной администрации.