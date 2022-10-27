35 районов и поселений Омской области не получили паспорта готовности к отопительному сезону

Многие коммунальные организации оказались не готовы к отопительному сезону. Фото: Олег УКЛАДОВ

Комиссия Ростехнадзора выдала акты, но не паспорта готовности к отопительному сезону 35 муниципалитетам. Районы, городские и сельские поселения не получили главный документ по трем причинам: из-за отсутствия нормативного запаса топлива, неполучение разрешения на допуск в эксплуатацию новых котельных и неготовность коммунальщиков.

Списки «проштрафившихся» опубликовали «Коммерческие вести». В числе Тарский, Одесский, Исилькульский, Большереченский и другие районы.

Готовыми к зиме оказались лишь 13 сёл и городов:

- Азовское, Гауфское и Звонарёвокутское сельские поселения; - Азовский немецкий национальный муниципальный район; - Любинское и Красноярское городские поселения; - Марьяновское городское поселение; - Горьковский, Любинский, Москаленский, Нижнеомский, Оконешниковский и Таврический муниципальные районы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отопительный сезон в Омске начнут не раньше 20-х чисел сентября (подробнее)