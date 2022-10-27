35 районов и поселений Омской области не получили паспорта готовности к отопительному сезону

Многие коммунальные организации оказались не готовы к отопительному сезону.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Комиссия Ростехнадзора выдала акты, но не паспорта готовности к отопительному сезону 35 муниципалитетам. Районы, городские и сельские поселения не получили главный документ по трем причинам: из-за отсутствия нормативного запаса топлива, неполучение разрешения на допуск в эксплуатацию новых котельных и неготовность коммунальщиков.
Списки «проштрафившихся» опубликовали «Коммерческие вести». В числе Тарский, Одесский, Исилькульский, Большереченский и другие районы.
Готовыми к зиме оказались лишь 13 сёл и городов:
- Азовское, Гауфское и Звонарёвокутское сельские поселения; - Азовский немецкий национальный муниципальный район; - Любинское и Красноярское городские поселения; - Марьяновское городское поселение; - Горьковский, Любинский, Москаленский, Нижнеомский, Оконешниковский и Таврический муниципальные районы.
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