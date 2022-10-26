В Омской области будет пасмурно и похолодает до -8 градусов

Самое время утепляться и пить горячие, но не горячительные напитки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омской области в конце этой недели будет холодно и пасмурно. Об этом сообщает Обь-Иртышское УГМС.

Так, в пятницу, 28 октября, в ночные часы столбик термометра опустится до -8 градусов. При прояснении будет еще холоднее - до -13 градусов. Днем температура воздуха будет держаться в диапазоне от -3 до +2. Осадков по Омску и области не ожидается. Ветер в течение дня сменится с северо-западного на юго-западный и будет дуть со скорость до 12 метров в секунду.

В грядущую субботу, 29 октября, ночью похолодает также до -8 градусов. В дневные часы воздух прогреется до +3 градусов. Местами по Омской области пройдет небольшой снег. Ветер будет юго-западный со скоростью от 6 до 11 метров в секунду.

Синоптики предупреждают, что в эти дни местами по Омску и области ожидаются гололёдные явления.