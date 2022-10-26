Прокуратура утвердила обвинение по картельному сговору омских дорожников Вагнера и Шипилова

Масштабные работы выполнялись на протяжении нескольких лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Масштабный ремонт дороги Омск-Тара не обошелся без уголовного дела. Оно-то и понятно, цена контракта составила 1,7 млрд рублей. В этом деле погрязли два дорожника глава «Стройсервиса» Яков Вагнер и руководитель «Омскавтодора» Алексей Шипилов.

Сначала дело рассматривало омское УФАС, потом материалы были переданы в Следственный комитет. Теперь прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в Центральный районный суд.

- В декабре 2019 г. – январе 2020 г. фигуранты уголовного дела заключили запрещенное антимонопольным законодательством соглашение (картель) при участии в проводимом КУ ОО «Управление дорожного хозяйства» электронном аукционе на выполнение ремонтных работ автомобильной дороги «Омск – Тара», - уточняют обвинение в областной прокуратуре.

В момент торгов компании заявляли предложения с минимальным шагом. Тогда контракт получил АО «Омскавтодор». Но как заявляли представители компании в ходе заседаний у антимонопольщиков: умысла и выгоды не было, так как работы даже на субподряде не выполнялись представителями «Стройсервиса».

Точку в спорном уголовном деле об ограничение конкуренции поставит суд.

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