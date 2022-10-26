Поздравление от Издательского дома «Комсомольская правда»

Фото: директор филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Тиванов Михаил Георгиевич.

Пусть каждый день будет наполнен яркими событиями и добрыми делами, а накопленный жизненный опыт и мудрость способствуют новым достижениям и возможностям.

Желаем Вам движения только вперед, больших перспектив, надежных партнеров, смелых решений, и замечательных встреч!

Сотрудничество между «Комсомольской правдой» в Омске и Омским филиалом АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» всегда протекало в эффективном и деловом ключе. Пусть и дальше наши деловые отношения будут успешным и взаимовыгодным!

От всей души желаем Вам, Михаил Георгиевич, доброго здоровья, благополучия, чтобы оптимизм и удача всегда сопровождали Вас на жизненном пути. Пусть все поставленные цели будут достигнуты, а Ваша работа и деятельность компании будут и впредь залогом сохранения здоровья и благополучия жителей нашего региона.

С уважением, ИД «Комсомольская правда»