Шальная пуля: 43-летний омич устроил ночную стрельбу по молодому мальчишке

Мужчине грозит до 7 лет колонии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С ранением левого предплечья в одну из больниц Омска 30 января поступил 17-летний парень. Ему оказали первую медицинскую помощь и отпустили домой.

Как оказалось, шальная пуля была выпущена 43-летним омичом из травматического пистолета ИЖ 79-9Т. Мужчина устроил разборки с мальчишкой на улице, куда оба вышли из квартиры, где парень находился в гостях.

- Ночью подросток вместе со знакомыми приехал домой к 43-летнему омичу на улицу Арнольда Нейбута для выяснения отношений. Конфликт продолжился на улице, - пояснили в областном УМВД.

Сейчас на отчаянного владельца пистолета заведено уголовное дело, санкция которого предусматривает до 7 лет лишения свободы.

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