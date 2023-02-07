Мэрия Омска утвердила схемы перекрытия Ленинградского моста на время капремонта

Фото: группа ВКонтакте «О чем говорят в Омске»

Городская администрация опубликовала схему перекрытия Ленинградского моста на время предстоящего капитального ремонта.

Движение автотранспорта будет перекрываться поочередно по полосам с 15 февраля 2023 года по 31 мая 2024 год.

- с 15 февраля 2023 года по 30 октября 2023 года – по правой проезжей части моста при движении с правого берега на левый; - с 31 октября 2023 года по 31 мая 2024 года – по левой части моста при движении с правого берега на левый.

Таким образом, в период ограничений весь транспорт будет двигаться по той полосе, по которой обычно идёт с левого берега на правый, а во время второго – с правого на левый.

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