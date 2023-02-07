Под Омском взорвался газ во время установки натяжных потолков в частном доме

Фото: СУ СК РФ по Омской области.
Сегодня, 7 февраля, в Омской области при взрыве газа в частном доме серьезно пострадали три человека.
Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области, в частном доме в Марьяновке при установке натяжного потолка при помощи газового оборудования вспыхнула газовоздушная смесь. При пожаре ожоги 40% тела получили 36-летний мужчина, проводивший работы, 45-летняя хозяйка дома, а также ее 18-летний сын. Всех пострадавших доставили в больницу.
Ведомством организована доследственная проверка. На месте трагедии сейчас работают следователи. Решается вопрос о заведении уголовного дела по статье «Оказание услуг или проведение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
Напомним, ранее в другом районном центре Омской области произошел взрыв газа. Тогда пострадали три человека. Один из них позже скончался в больнице.
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