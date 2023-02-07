Фото: Госавтоинспекция.

В понедельник утром, 6 февраля, на трассе под Омском после столкновения с двумя иномарками загорелась «Лада Гранта».

Предварительно установлено, 27-летний водитель «Лады Гранты» на 73 километре автодороги Называевск-Новосибирск выехал на встречную полосу и врезался в «Рено Мастер», за рулем которого находился 63-летний мужчина, после чего влетел проезжавшую мимо «Тойоту». В результате столкновений «Гранта» загорелась. Водителя отечественной легковушки и его пассажира — 36-летнюю женщину — доставили в больницу. Они находятся в реанимации.

Фото: Госавтоинспекция.

Полицейские проводят проверку, по итогам которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

Отметим, на фото с места трагедии видно, что покорёженный автомобиль брендирован сервисом «Яндекс.Еда». Обычно подобные «наклейки» размещают на машинах, работающих в сервисе такси «Яндекс.Go». Есть вероятность, что автомобиль мог принадлежать таксопарку, сотрудничающему с «Яндексом».