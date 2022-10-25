26 октября судья огласит приговор омичу, задушившему дочь подушкой за мультики

Дело рассматривается в областном суде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

26 октября в Омском областном суде будет оглашен приговор 40-летнему жителю Кормиловского района, который задушил подушкой свою дочь.

Напомним, история прогремела в феврале 2022 года. Ночью 4-летняя девочка попросила мужчину включить ей мультики, а он ее за это задушил. Подробности истории раскрывались постепенно. Сначала заявлялось, что омич являлся ей отчимом. Потом стало известно, что именно он считал ее не родной, якобы мать ее «нагуляла». Сама семья была неблагополучной, любила проводить частые застолья.

Сам момент убийства в ярких краска рассказывает прокуратура Омской области. Оказалось, в ту злополучную ночь мужчина как всегда выпивал.

- Спустя некоторое время фигуранта дела разбудил шум телевизора, который смотрела его 4-летняя дочь. Разозлившись на ребенка, обвиняемый нанес ей несколько ударов рукой по голове, а затем стал душить, выкрикивая в адрес потерпевшей слова угрозы убийством, - пояснили в ведомстве.

Мать прибежала на крики, но дочь уже не подавала признаков жизни. Гособвинитель запросил для обвиняемого 19 лет лишения свободы. Какой срок получит душегуб на самом деле – определит суд.

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