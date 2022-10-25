«Пива выпил»: пьяный омич на встречке расхлестал 35-летнего водителя «Хендая»

Фото: стоп-кадр видео УМВД России по Омской области
На улице Светловской утром 25 октября произошло серьезное ДТП. Водитель «Рено» вылетел на встречную полосу и врезался в «Хендай».
- В результате ДТП оба водителя доставлены в медицинское учреждение, - уточнили в Госавтоинспекции.
При прохождении медосвидетельствования алкотестер показал 0,629 мг/л у владельца «Рено». Как заявил мужчина, накануне он выпил всего лишь пиво. Правда, не уточнил, в каких количествах.
- Сколько накануне выпили, - задал вопрос сотрудник полиции. – Пива выпил, - сообщил опрашиваемый.
Теперь омичу грозит административная ответственность за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Его могут наказать штрафом и лишением прав.
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